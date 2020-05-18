ВИДЕО И ФОТО | Авария в Тартумаа: спасателям пришлось вызволять водителя из машины

По предварительным данным, Volkswagen отклонился на полосу встречного движения, в результате чего и произошло ДТП.

Оба водителя (женщина 31 года в Škoda Octavia и 52-летняя женщина в Volkswagen Golf получили травмы и были доставлены в больницу.

Водитель Volkswagen оказалась зажата в салоне автомобиля, спасателям пришлось помогать ей выбраться и машины.

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