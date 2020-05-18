18.05.2020, 20:58
ВИДЕО И ФОТО | Авария в Тартумаа: спасателям пришлось вызволять водителя из машины
Сегодня в 18.30 в полицию поступило сообщение в том, что в волости Элва (Тартуский уезд) на шоссе Йыхви - Тарту - Валга столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Škoda Octavia.
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