18.05.2020, 20:58

ВИДЕО И ФОТО | Авария в Тартумаа: спасателям пришлось вызволять водителя из машины


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Сегодня в 18.30 в полицию поступило сообщение в том, что в волости Элва (Тартуский уезд) на шоссе Йыхви - Тарту - Валга столкнулись автомобили Volkswagen Golf и Škoda Octavia.

По предварительным данным, Volkswagen отклонился на полосу встречного движения, в результате чего и произошло ДТП.

Оба водителя (женщина 31 года в Škoda Octavia и 52-летняя женщина в Volkswagen Golf получили травмы и были доставлены в больницу.

Водитель Volkswagen оказалась зажата в салоне автомобиля, спасателям пришлось помогать ей выбраться и машины.

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