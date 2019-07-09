09.07.2019, 21:59

ВИДЕО | Хранитель лихулаского памятника: за монументом можно прийти только с подписью премьер-министра


Хелийз Немсицверидзе
Хелийз Немсицверидзе
EST

Лихулаский памятник эстонским солдатам, воевавшим во время Второй мировой войны на стороне Германии принадлежит к числу экспонатов Эстонского музея борьбы за свободу, и, по словам директора музея Йоханнес Тырса, он согласится на перенос его обратно в Лихула только тогда, когда премьер-министр поставит под этим решением свою подпись.

”Это позор для государства, когда начинают его перетаскивать в четвертый раз. Его привез сюда премьер-министр, теперь я разрешу его отсюда увезти только тогда, когда премьер поставит подпись под соответствующим решением”, — сказал Тырс.

Тырс остается при том же мнении, которое он высказал в интервью Delfi в августе прошлого года, что перемещение памятника — плохая мысль. Музейный работник вступил с тех пор в EKRE, но, по его словам, партийная принадлежность его позицию не изменила.

Читайте также:

”Эти люди в могиле бы перевернулись, если бы узнали, какая возня идет вокруг памятника”, — отмечает он. Как сказал Тырс, лихулаский памятник — единственный монумент тем, кто боролся против русских.

Скандальную ситуацию вокруг памятника создает тот факт, что на памятном знаке изображен солдат в немецкой военной форме времен Второй мировой войны. И под ним — следующий текст: ”Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии”.

Председатель волостного собрания Ляэнеранна сказал, что волостной представительный орган не обсуждал данный вопрос, и точка зрения не сформирована. ”Последнее заседание волостного собрания было до Иванова дня, а вопрос в прессе поднят только сейчас. Информации о том, будет ли обращение в волостное собрание по этому вопросу, нет”, — пояснил он.

Из 21 члена волостного собрания членами EKRE являются двое.

В настоящий момент памятник стоит в музее в Лагеди, его можно увидеть, недавно прошла реставрация его основания. Ветеран войны Антс Тедер, по заказу которого был сделан памятник, скончался в 2010 году.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: