ВИДЕО | Хранитель лихулаского памятника: за монументом можно прийти только с подписью премьер-министра

”Это позор для государства, когда начинают его перетаскивать в четвертый раз. Его привез сюда премьер-министр, теперь я разрешу его отсюда увезти только тогда, когда премьер поставит подпись под соответствующим решением”, — сказал Тырс.

Тырс остается при том же мнении, которое он высказал в интервью Delfi в августе прошлого года, что перемещение памятника — плохая мысль. Музейный работник вступил с тех пор в EKRE, но, по его словам, партийная принадлежность его позицию не изменила.

”Эти люди в могиле бы перевернулись, если бы узнали, какая возня идет вокруг памятника”, — отмечает он. Как сказал Тырс, лихулаский памятник — единственный монумент тем, кто боролся против русских.

Скандальную ситуацию вокруг памятника создает тот факт, что на памятном знаке изображен солдат в немецкой военной форме времен Второй мировой войны. И под ним — следующий текст: ”Эстонским мужчинам, воевавшим в 1940-1945 против большевизма и во имя восстановления независимости Эстонии”.