21.08.2020, 09:38
ВИДЕО | Хореограф Светлана Григорьева о правительстве: "им реально не нужно, чтобы у нас была интеграция"
Светлана признается, что перед выступлением очень нервничала и буквально не могла ни спать, ни есть. Ее месседж — интеграция в эстонском обществе не работает и с этим надо что-то делать.
У Навального в крови нашли алкоголь
Он не в коме: подробности о состоянии Навального в больнице Омска
Суворкин раскрыл новые подробности смерти телеведущей Норкиной
Рудковская рассказала о скором пополнении в их с Плющенко семье