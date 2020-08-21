21.08.2020, 09:38
ВИДЕО | Хореограф Света Григорьева о правительстве: "им реально не нужно, чтобы у нас была интеграция"(63)
Света признается, что перед выступлением очень нервничала и буквально не могла ни спать, ни есть. Ее месседж — интеграция в эстонском обществе не работает и с этим надо что-то делать.
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