21.10.2020, 14:24

ВИДЕО | Хельме о правительственном кризисе: мы решили отказаться от взаимных обвинений. Начнем с чистого листа

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Вице-председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал Delfi, что сейчас они с партнерами по коалиции ищут пути решения разногласий, возникших в последнее время, и что сегодня-завтра все прояснится.

Что касается высказываний Хельме в интервью DW, то, по его собственной оценке, они не были резкими. ”СМИ преувеличивают жесткость моих слов”, — сказал он.

”Сегодня мы решили, что откажемся от взаимных обвинений. Начнем с чистого листа”, — заявил он.

Скандальное интервью Хельме можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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