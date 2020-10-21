ВИДЕО | Хельме о правительственном кризисе: мы решили отказаться от взаимных обвинений. Начнем с чистого листа

Что касается высказываний Хельме в интервью DW, то, по его собственной оценке, они не были резкими. ”СМИ преувеличивают жесткость моих слов”, — сказал он.

”Сегодня мы решили, что откажемся от взаимных обвинений. Начнем с чистого листа”, — заявил он.

Скандальное интервью Хельме можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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