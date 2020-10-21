21.10.2020, 14:24
ВИДЕО | Хельме о правительственном кризисе: мы решили отказаться от взаимных обвинений. Начнем с чистого листа(14)
Вице-председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал Delfi, что сейчас они с партнерами по коалиции ищут пути решения разногласий, возникших в последнее время, и что сегодня-завтра все прояснится.
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