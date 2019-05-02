ВИДЕО: Хельме — на первой пресс-конференции правительства: Кальюлайд ведет себя как эмоционально взвинченная женщина(50)
Новое правительство дало свою первую пресс-конференцию.
Новое правительство дало свою первую пресс-конференцию.
Отвечая на вопросы о свободе слова, Март Хельме сказал, что не видит, чтобы свобода прессы ограничивалась. ”Если ограничение свободы слова означает необоснованную ругань в отношении определенных политических взглядов, то это не ограничение свободы слова”, — сказал он.
Говоря об отставке Марти Куузика, Юри Ратас отметил, что это решение Куузика, которое он принял для того, чтобы правительство смогло начать работу; чтобы партия смогла действовать дальше; чтобы он сам смог заняться семьей и бросить силы на восстановление своего доброго имени. Хельме добавил, что руководство EKRE соберется в понедельник и решит, кто займет место Куузика.
Комментируя свои критические высказывания в адрес президента Керсти Кальюлайд, которая во время присяги Куузика вышла из зала, Хельме сказал: ”Как поведет себя в кризисной ситуации человек, который раздражается на статью в газете? Да, я критичен. Она поступила неадекватно. Она поступила как обычная женщина, которую очень разозлила одна статья”.
”Я прошу не распалять эту тему дальше”, — попросил в свою очередь Ратас. Более подробно тему министры комментировать не стали, отметив, что это компетенция соответствующих ведомств.
”Раз уж вы оделись в обувь и кофту президента, то вы только что подписали решение о вступлении правительства в должность, и я не скрываю, что прошлое всех кандидатов в министры исследовалось. И тут появляется одна газетная статья, и она — настолько шокирующая, что президент встает и уходит из зала. Это несолидно. Это юридически некорректно. Это может себе позволить лишь эмоционально взвинченная женщина. Но Керсти Кальюлайд — не просто какая-то женщина, она — президент, которая должна было бы вместо того… Она только что прочла Eesti Ekspress. Ну, послушайте! Eesti Ekspress, как только начала издаваться, всем стало известно, что это — желтая газета, по большей части и до сих пор. Прочтет одну статью, и так разозлится, что с ходу примет решение — выйти. Я в такие игры не играю! Как поведет себя этот человек в кризисной ситуации?” — так высказался Хельме о Кальюлайд.
Также стало известно, что на понедельник намечено у EKRE несколько встреч: чтобы найти нового кандидата на место Куузика.
В целом же министры особо случай с Куузиком не комментируют: оставляют это дело ведомствам.
Также на повестке для были вопросы законопроекта к закону о табаке и проблемы отмывания денег, говорили также и о свободе слова и о работе СМИ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.