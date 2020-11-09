ВИДЕО | Хельме: четыре года вы глумились над Трампом и это не вредило безопасности Эстонии

”Я сказал о том, о чем говорит вся Америка: о фальсификации выборов. В Мичигане собирается конгресс для экстренного обсуждения фальсификации. Я сказал об этом общественности и теперь я — опасный преступник. Вы шутите?”, — прокомментировал министр.

”Четыре года вы глумились над Трампом и это не вредило безопасности Эстонии”, — добавил он.

Хельме сказал, что не держит зла на Ратаса за то, что тот осудил его слова. По оценке Хельме, здоровье коалиции сейчас очень хорошее и сегодня фракция EKRE обсудит рабочий план на неделю.

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