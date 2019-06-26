ВИДЕО | Госизменник Денис Метсавас: меня завербовали с помощью обвинения в изнасиловании

В начале интервью Метсавас рассказал, что вырос в Ласнамяэ в Таллинне, но так как его родители были русскими, то он ничего не знал об Эстонии. "Я даже не знал слова эстонского гимна", — признается он.

Он хотел быть частью общества поэтому и сделал серьезный шаг, поступив на работу в Силы обороны Эстонии, что помогло ему интегрироваться и влиться в эстонское общество. Военная служба привлекала его, так как он хотел был походим на звезд американских боевиков, как Арнольд Шварцнеггер и Чак Норрис.

Метсавас также рассказал, как началась его двойная жизнь. Когда он поехал в гости к родственникам в Россиию, произошел один инцидент.

"Мы пошли в клуб, где я встретил одну девушку и провел с ней ночь. На следующее утро я проснулся и должен был поехать в город. Когда я вышел из машины, два человека в форме спросили у меня документы и обвинили в изнасиловании той девушки", — рассказывает он.

В ответ на протест мужчины показали ему документы, подписанные девушкой, а также записи с камеры на наблюдения, на которых он запечатлен с ней в постели. Его поставили перед фактом, что у них имеются все доказательства, но если он готов сотрудничать, то ему не будут предъявлены обвинения.

"У меня в голове взорвалась бомба. Я мог получить 10-15 лет тюрьмы в России. Они могли разрушить мою жизнь. Я согласился со всем, что они хотели, и они меня отпустили", — рассказал Метсавас.