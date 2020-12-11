ВИДЕО: Городские огороды Пыхья-Таллинна получили компост из одноразовой посуды

”Таллинн придерживается ”зеленого” образа мысли, что означает и использование новых технологий. Так как Таллинн отказался от использования одноразовой пластиковой посуды на массовых мероприятиях, логично подумать о том, что же будем делать с альтернативами, например, с посудой из разлагаемых материалов. Одна из возможностей — это ее компостировать и использовать в городских огородах”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Он добавил, что компост из одноразовой посуды бесплатно получили в использование городские огороды Пыхья-Таллинна.

Управа Пыхья-Таллинна проводит пилотный проект в сотрудничестве с компанией по распространению одноразовой экопосуды Mixpack OÜ. Компост изготовлен из пищевых отходов и подходящей для компостирования одноразовой посуды с фестиваля фольклорной музыки в Вильянди в 2019 году. В компост сырье переработало предприятие Väätsa Prügila AS. Удобрение, полученное в результате переработки посуды с фестиваля, можно использовать для удобрения растений в городских огородах. ”В рамках пилотного проекта мы раздали компост садам Пельгуаэд, фабрике ”Пыхьяла”, а также Таллиннской Коплиской профессиональной школе”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. По его словам, результаты проекта будут проанализированы и при возможности будет обдумано использование такого компоста уже в большем объёме.

Автор текста, видео и фото — Олег Беседин (TVN).