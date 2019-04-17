ВИДЕО | Голосовавшая против коалиции Ладынская-Кубитс: я считаю, что нельзя оскорблять других людей

”Мой сигнал был направлен не на коалицию, он был направлен на риторику конкретной партии. Я считаю, что нельзя оскорблять других людей”, — сказала политик и добавила, что ее фракция была в курсе того, как она распорядится своим голосом.

На вопрос о том, не собирается ли она выходить из партии и из фракции, Ладынская-Кубитс ответила, что ”остается с партией”. ”Это мое мировоззрение”, — добавила она.