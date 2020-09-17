ВИДЕО | Главврач PERH: в Эстонии начинается вторая волна коронавируса

"Фон заражения в Эстонии находится в негативной динамике, и действительно — в Эстонии начинается вызывающая беспокойство вторая волна", — заявил Талвинг.

"Эта волна, как мы все знаем, началась в Тартумаа, переместилась в Ида-Вирумаа и теперь ее фокус как в Харьюмаа, так и в Таллинне, где сейчас большинство случаев", — отметил главврач.

Талвинг сообщил, что группа инфекционного контроля решила, что теперь все сотрудники больниц, все пациенты, которые приходят на стационарное или амбулаторное лечение, будут в обязательном порядке носить маски.

Согласно его оценке, маски уменьшают распространение болезни. "Призываю всех начать принять новую норм ношения масок во всех местах", — сказал Талвинг.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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