ВИДЕО | Главврач PERH: в Эстонии начинается вторая волна коронавируса

В Эстонии начинается вторая волна эпидемии коронавируса и ношение масок должно стать новой нормой, заявил в видеообращении главврач и член правления Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэп Талвинг.
"Фон заражения в Эстонии находится в негативной динамике, и действительно — в Эстонии начинается вызывающая беспокойство вторая волна", — заявил Талвинг.
"Эта волна, как мы все знаем, началась в Тартумаа, переместилась в Ида-Вирумаа и теперь ее фокус как в Харьюмаа, так и в Таллинне, где сейчас большинство случаев", — отметил главврач.
Талвинг сообщил, что группа инфекционного контроля решила, что теперь все сотрудники больниц, все пациенты, которые приходят на стационарное или амбулаторное лечение, будут в обязательном порядке носить маски.
Согласно его оценке, маски уменьшают распространение болезни. "Призываю всех начать принять новую норм ношения масок во всех местах", — сказал Талвинг.
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