01.09.2019, 18:55

ВИДЕО | Глава МВД Март Хельме объяснил, почему объявил марихуане войну


rus.delfi.ee
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На этой неделе стало известно, что министр внутренних дел Март Хельме после длительного перерыва собирает правительственную коммиссию для того, чтобы рассмотреть государственную политику в области борьбы с наркотиками, обратив особое внимание на предупреждение употребления марихуаны среди молодежи.

"В набат бить я стал после того, как пообщался со своими внуками и их друзьями-подругами и получил с их стороны очень тревожный сигнал: запретите лучше алкоголь, но разрешите марихуану!" — пояснил Хельме, почему он созывает комиссию.

Несмотря на то, что общий уровень употребления марихуаны за последнее время снизился, в ряде магистерских работ отмечается увеличение интереса к наркотику со стороны девушек.

"В комиссию входит множество представителей различных министерств и ведомств, чтобы выработать единую политику, направленную именно на школьников, в том числе и на девушек", — сказал Хельме.

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По его словам, нужно прийти в отношении марихуаны единому мнению, чтобы потом идти в молодежную среду, "предупреждая психологическое, социальное и физическое падение молодежи".

Министр уточнил, что цель — заняться профилактикой именно среди молодежи, а не зависимых от наркотиков людей. "Все начинают с первой дозы. Никто не рождается в состоянии опьянения", — отметил Хельме.

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