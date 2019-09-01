ВИДЕО | Глава МВД Март Хельме объяснил, почему объявил марихуане войну

На этой неделе стало известно, что министр внутренних дел Март Хельме после длительного перерыва собирает правительственную коммиссию для того, чтобы рассмотреть государственную политику в области борьбы с наркотиками, обратив особое внимание на предупреждение употребления марихуаны среди молодежи.
"В набат бить я стал после того, как пообщался со своими внуками и их друзьями-подругами и получил с их стороны очень тревожный сигнал: запретите лучше алкоголь, но разрешите марихуану!" — пояснил Хельме, почему он созывает комиссию.
Несмотря на то, что общий уровень употребления марихуаны за последнее время снизился, в ряде магистерских работ отмечается увеличение интереса к наркотику со стороны девушек.
"В комиссию входит множество представителей различных министерств и ведомств, чтобы выработать единую политику, направленную именно на школьников, в том числе и на девушек", — сказал Хельме.
По его словам, нужно прийти в отношении марихуаны единому мнению, чтобы потом идти в молодежную среду, "предупреждая психологическое, социальное и физическое падение молодежи".
Министр уточнил, что цель — заняться профилактикой именно среди молодежи, а не зависимых от наркотиков людей. "Все начинают с первой дозы. Никто не рождается в состоянии опьянения", — отметил Хельме.
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