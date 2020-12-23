ВИДЕО | Глава Департамента здоровья: тревогу вызывает ситуация в Ляэнемаа. Лучше всего положение в Тарту

Ланно пояснил, что нынешнюю ситуацию с COVID-19 можно назвать равномерным распространением. К сожалению, во многих случаях не удается выяснить, где (через кого) люди подхватили инфекцию. Таковых сейчас 35%. Далее идут контакты в семье и рабочие места.

В последнее время много говорилось о Харьюмаа (чаще всего о Таллинне) и Ида-Вирумаа. А как дела в других районах Эстонии? Ланно сослался на Ляэнемаа. "Там примерно 2000 лиц, которых мы наблюдаем, но за последние две недели прирост составил 100%. Департаменты здоровья и полиции следят за развитием событий", — отметил он.

Ланно также сказал, что в Пярну озабоченность вызывает то, что в городе много спа и других заведений, которые посещают много клиентов, а значит там много контактов.

"В Тарту на самом деле положение самое лучшее, — привел глава Департамента здоровья противоположный пример. — Там как раз есть стабильность. В нужное время — перед Рождеством". По заверению Ланно, введенные недавно специальные ограничения помогли поправить ситуацию в Ида-Вирумаа. "Там также прирост сгладился. По сравнению с Таллинном — минимальный прирост".

В видеоинтервью много говорится о положении в наших больницах. По состоянию на сегодняшний день на лечении находится 371 COVID-пациент. Потолком по нынешней ситуации было бы 740.

"Если ситуация будет ухудшаться, то к середине января все места под плановое лечение будут взяты на нужды больных коронавирусом, останется только неотложное лечение", — такой негативный сценарий, по словам Ланно, возможен, если модель поведения в обществе не изменится.

Что касается новых вводимых ограничений, то гендиректор Департамента здоровья настроен оптимистично и ссылается на научные исследования, которые показывают, что подобные шаги могут заметно сократить заболеваемость.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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