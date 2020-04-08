ВИДЕО | Глава Больничной кассы: не сердитесь, но очереди к врачам могут вырасти(56)
Глава Больничной кассы Райн Лаане сказал в специальной передаче Delfi "Eriolukorra erisaade”, что бюджет ведомства в этом году сократится на 200 млн евро.
Глава Больничной кассы Райн Лаане сказал в специальной передаче Delfi "Eriolukorra erisaade”, что бюджет ведомства в этом году сократится на 200 млн евро.
Он отметил, что сейчас работники здравоохранения трудятся в поте лица, но по окончанию чрезвычайного положения объемы работ у них не уменьшатся, поскольку настанет черед оказания тех плановых услуг, которые были отменены в это время.
Лаане говорит, что ни одна больница закрыта не будет, но следует считаться с тем, что очереди станут длиннее.
”Ни одна больница, конечно же, свои двери не закроет. Неотложная помощь обеспечивается всегда. Но, безусловно, мы не можем обещать, что принятый когда-то советом Больничной кассы пункт о том, что очередь на лечение не может быть длиннее шести недель, продолжит действовать. Очевидно, что обеспечить его выполнение в таком в виде в этом году мы не сможем. На сердитесь, если очередь будет немного длиннее”.
”Особенно грустно, когда отменяются визиты к врачам-специалистам, которых люди ждали по два или три месяца, и мы не можем сказать, когда появится следующая возможность. Если это возможно, то первый визит мы проводим в виде удаленной консультации посредством телефонного разговора или видеомоста”.
Полностью интервью с Лаане можно посмотреть на видео.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В Эстонии заявили, что не примут военных врачей из России
Найден человек, запустивший пандемию коронавируса
После хамства ЕС китайская компания сворачивает помощь Европе
Уроженка России рассказала правду о происходящем в Германии