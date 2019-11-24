ВИДЕО | Гендиректор Языковой инспекции на русском языке процитировал Маяковского и Пушкина

Бессменный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, по принципиальным соображениям говоривший в студии на эстонском языке (с синхронным переводом), по просьбам участников передачи заговорил на русском, процитировав несколько строк из Маяковского и Пушкина.

"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал…", — начал Томуск.

"Ленин!", "Пушкин", — раздались подсказки из зала.

"Хорошо, Пушкин", — невозмутимо продолжил Ильмар Томуск, процитировав четверостишие из лицейской юности российского поэта:

Блеснул на западе румяный царь природы

И изумленные народы

Не знают, что начать:

Ложиться спать или вставать?



Помимо этого Томуск рассказал, что в ведомстве, отвечающем за соблюдение в Эстонии языкового законодательства, работают и русскоязычные люди.

