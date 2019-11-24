ВИДЕО | Гендиректор Языковой инспекции на русском языке процитировал Маяковского и Пушкина(24)
В понедельник, 25 ноября, в 20:25 на ETV+ выйдет выпуск передачи "Своя правда" под названием "Язык доведет".
В понедельник, 25 ноября, в 20:25 на ETV+ выйдет выпуск передачи "Своя правда" под названием "Язык доведет".
Бессменный директор Языковой инспекции Ильмар Томуск, по принципиальным соображениям говоривший в студии на эстонском языке (с синхронным переводом), по просьбам участников передачи заговорил на русском, процитировав несколько строк из Маяковского и Пушкина.
"Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал…", — начал Томуск.
"Ленин!", "Пушкин", — раздались подсказки из зала.
"Хорошо, Пушкин", — невозмутимо продолжил Ильмар Томуск, процитировав четверостишие из лицейской юности российского поэта:
Блеснул на западе румяный царь природы
И изумленные народы
Не знают, что начать:
Ложиться спать или вставать?
Помимо этого Томуск рассказал, что в ведомстве, отвечающем за соблюдение в Эстонии языкового законодательства, работают и русскоязычные люди.
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