ВИДЕО | Гендиректор Департамента здоровья объяснил, почему в праздники выросла доля положительных тестов

Например, в сегодняшней статистике процент положительных тестов был 14,4 от общего количества тестов, вчера соответствующий показатель был целых 15,7.

Ланно считает, что во время праздников тестироваться пошли только те, у кого очень серьезные симптомы и недомогания. "Посчитали важнее праздников поход на тестирование". Он подчеркивает, что в промежутке в Ида-Вирумаа доля положительных тестов была около одной пятой, при выявлении причины выяснилось, что и пошли в основном те, у кого тяжелые симптомы.

Он считает, что выводы можно будет сделать после праздников. Может случиться, что тогда в день сделают тестов значительно больше обычного, то есть пойдут и те, кто решил все-таки прежде провести праздники.

Ланно советует тем, кто знает, что есть контакты с больным коронавирусом и легкие симптомы, все-таки при первой возможности пойти тестироваться.

В Ляэне-Вирумаа сегодня прибавилось 55 случаев, Ланно говорит, что в основном они связаны с крупным очагом в доме по уходу. Что касается Ида-Вирумаа, то там ситуация в целом стабилизируется, за исключением пограничного города Нарва.

Пару дней назад в СМИ попали тревожные сообщения с Сааремаа. 24 декабря утром выяснилось, что выявили 14 новых зараженных. Два последующих дня цифры все-таки маленькие (в оба дня два новых зараженных). "Да, промежуточный эпизод с Сааремаа — вопросы возникли и у Департамента здоровья, действительно ли повторится весна. К счастью, это не продолжилось так".

Более стабильной ситуация на настоящий момент стала и в Пярнумаа. "В промежутке прибавилось так много больных, чтобы были большие трудности с тем, чтобы обзвонить всех. Но теперь мы справились. Прибегли к помощи людей из других регионов", — указывает Ланно на работу коронадетективов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!