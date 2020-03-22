ВИДЕО | Гендиректор Департамента здоровья: мы должны быть готовы к самому худшему

"Я считаю, что неправильно было бы спекулировать на эту тему, потому что страха и тревоги и без того много", — сказала она и добавила, что ученые — вирусологи и математики — занимаются составлением прогноза по Эстонии на предмет развития заболеваемости. "Раньше это сделать было нельзя, потому что в Эстонии не было достаточно длительного по времени развития эпидемии", — сказала Юрило, по словам которой, первые результаты можно ждать в начале следующей недели.

Как сказала гендиректор Департамента здоровья, коронавирус распространялся в Эстонии в более скромном темпе, чем это предусматривал сделанный ведомством в середине февраля прогноз. "Но сейчас нельзя ни на секунду терять бдительность: если посмотреть, что происходит в Италии и других странах Европы, то мы должны быть готовы к самому худшему", — сказала она.

Юрло встретилась на этой неделе с руководством больниц, большинство директоров заверило, что готовы к самому плохому развитию событий. По словам гендиректора, больницы увеличили число изолированных палат и провели реорганизацию отделений реанимации.

Можно предположить, что к началу апреля лечения в отделениях интенсивной терапии потребуется более чем 100 заболевшим. Юрило сообщила, что в Эстонии дыхательных аппаратов свыше 140. "Не все используются, часть — в запасе".

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!