27.06.2020, 21:37
ВИДЕО | Где люди отдыхают? На столичных пляжах сегодня было не так уж и много народу
Если обычно в жару на столичных пляжах людей столько, что яблоку негде упасть, то сегодня картина была немного иной. А вы где отдыхали?
Если обычно в жару на столичных пляжах людей столько, что яблоку негде упасть, то сегодня картина была немного иной. А вы где отдыхали?
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