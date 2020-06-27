27.06.2020, 21:37

ВИДЕО | Где люди отдыхают? На столичных пляжах сегодня было не так уж и много народу


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Если обычно в жару на столичных пляжах людей столько, что яблоку негде упасть, то сегодня картина была немного иной. А вы где отдыхали?

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