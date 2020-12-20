ВИДЕО | ФСБ противилась экстрадиции в Эстонию беглеца из Таллиннской тюрьмы. Причина вас удивит!

Как ранее сообщала "Фонтанка", Сухоцкого арестовали в Таллине за сбыт наркотиков еще в 2015 году. Так как он до этого уже отсидел девять лет, то не стал дожидаться очередных "пряников" — в том же году ему в камеру занесли инструмент, он спилил решетку, классически на простынях спустился вниз, а вскоре по поддельным документам пересек нашу границу.

В мае 2019 года оперативники Интерпола расстроили его на Садовой улице, и он оказался под арестом. После чего началось тягучее оформление бумаг по международной линии. Наконец, через год, в мае 2020, Сухоцкий был готов к переезду на родину, но в Прибалтике потребовали справку о ковиде. Тест оказался положительным.

Уж как его лечили взаперти, 47news доподлинно неизвестно, но вылечили. Летом привезли в Ивангород, где на мосту его уже поджидали эстонские полицейские. В этот момент неожиданно вмешалась погранслужба ФСБ, удивившая всю процессию.

Пограничники заявили, что никакого Сухоцкого они никуда не выпустят, ведь данным отдела судебных приставов Фрунзенского района Петербурга, он должен российской казне 15 тысяч рублей (по нынешнему курсу - примерно 160 евро).

В итоге Сухоцкого не отдали и повезли обратно в тюрьму. Вновь началось объемное решение смешной проблемы. Дошло в прямом смысле до Генеральной прокуратуры, которая утрясала этот нюанс с Федеральной службой судебных приставов. Как видите, решили только к концу года.

47news не стал риторически подсчитывать, во сколько бюджету обошлась вся эта комедия, но точно погуще чем в 15 тысяч. Кстати, Сухоцкий так и остался должен Российской Федерации, пишет петербургское интернет-издание.