ВИДЕО | Финская полиция задержала эстонку, отказавшуюся от теста на COVID-19. Женщина сравнивает произошедшее с изнасилованием

Зал йоги MS Studio в Ийсалми (восточная Финляндия) стал известен на всю страну 26 февраля, когда финская национальная телерадиокомпания Yle сообщила о том, что там выявлен очаг COVID-19. Всех посетителей зала попросили пройти дать о себе знать и пройти тестирование.

Эстонка, которая является собственником зала, от тестирования отказалась. Вместо этого она отправилась в сельскую местность, где пообещала выждать карантин. Неоднократные вызовы финского Департамента здоровья на тестирование она игнорировала.

"В субботу (27.02 — ред.) позвонил мне один и стал терроризировать по поводу тестирования, послала его подальше, сказала, что отбуду свой карантин и тогда пойду", — так написала она в своем посте в Facebook о телефонном разговоре с представителем финского Департамента здоровья.

Такое пренебрежительное отношение к медику у женщины не случайное. Она неоднократно в социальных сетях выражала свою позицию, идущую в вопросах COVID-19 вразрез с официальной медициной.

Эстонка, по ее собственным словам, никоим образом не могла быть больной, так как она целую неделю до задержания принимала так называемое "чудо-лекарство" под названием MMS.

В Эстонии распространение "MMS или минерального ополаскивателя" запрещено в феврале 2019 года. Запрет обоснован тем, что в состав MMS, рекламируемого как косметический продукт, входит содержит запрещенный к применению в косметических средствах хлор.

После нескольких неудачных попыток вызвать женщину на тестирование власти обратились за помощью к полиции. 1 марта полиция задержала ковид-диссидентку в ее доме и отвезла в городскую больницу на тестирование.

Как сообщила в своем посте женщина, тест дал положительный результат.

Она объяснила отказ от тестирование плохой сворачиваемостью крови, когда самое маленькое кровотечение может плохо закончиться. А свое задержание назвала нарушением прав человека и жестоким насилием.

"Они повалили меня в гостинной на диван, двое взрослых мужчин использовали грубую силу против хрупкой женщины. Дома, на глазах 11-летней дочери! Меня просто выволокли в полицейскую машину и отвезли на операцию по изнасилованию, то есть тестирование.