10.09.2019, 13:26
ВИДЕО | Еврокомиссар по энергетике: Кадри Симсон все же получила желаемую должность(24)
Несмотря на слухи и информацию издания Politico, Кадри Симсон все же получила пост еврокомиссара по энергетике.
Несмотря на слухи и информацию издания Politico, Кадри Симсон все же получила пост еврокомиссара по энергетике.
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