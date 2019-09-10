10.09.2019, 13:26

ВИДЕО | Еврокомиссар по энергетике: Кадри Симсон все же получила желаемую должность

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rus.delfi.ee
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Несмотря на слухи и информацию издания Politico, Кадри Симсон все же получила пост еврокомиссара по энергетике.

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