ВИДЕО | Эвелин Ильвес о банкротстве хутора Эрма: мне очень жаль, но это было не мое решение

Ильвес отмечает, что поскольку Эстония имеет в Европарламенте ограниченное количество представителей, то наши евродепутаты должны быть видными и смелыми личностями, как она. Большое внимание бывшая первая леди обещает уделить темам окружающей среды и питания, а также вопросам безопасности.

Отвечая на просьбу прокомментировать скандал вокруг хутора Эрма, Ильвес сказала: ”Я очень сожалею об этом. Но то, как все закончилось, — это было не мое решение. Поскольку я видела себя в качестве предпринимателя, занимающегося туризмом, то продолжила бы делать это и после президентуры. Является ли президент Тоомас Хендрик Ильвес предпринимателем, которого интересует туризм? Он принял это решение, исходя из собственных соображений. Как бы он мог держать хутор, если сам живет в Америке?”

По словам Ильвес, она до сих пор испытывает чувство вины за банкротство фирмы. ”Конечно, испытываю. Естественно. Но у меня был договор с генеральным подрядчиком. Мне очень жаль, я оплатила им все счета”.

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