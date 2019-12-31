ВИДЕО | "Этот новый год — особенный". Поздравление премьер-министра Юри Ратаса на русском языке

Дорогие друзья!

Этот новый год — особенный. Начинается третье десятилетие века. Время вспомнить о том, что было, и подумать о будущем.

Вернув независимость, мы мечтали о том, чтобы наше общество было демократическим, жизнь — безопасной, а люди и страна окружены заботой. Всё это у нас есть. Наше прекрасное образование, наше э-государство, рост уровня жизни. У нас есть самая быстрая в мире команда по ралли, самый известный композитор, самые красивые природа и язык.

Как сохранить и умножить всё то, что у нас есть? Мы должны заботиться о нашей природе, развивать экономику и общество, держаться вместе, но быть открытыми.

Я желаю всем жителям Эстонии смелости мечтать, замечать и действовать, а также умения прощать. И чтобы как в Новый год, так и потом у нас было достаточно времени для себя и своих близких.

С Новым годом!