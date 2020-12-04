ВИДЕО | ”Это наша повседневность. Заболевают в детсаду, школе, семье, на работе". Ведомства рассказали о коронавирусе на Северо-Востоке

Корреспондент RusDelfi поинтересовался, почему в Таллинне очень много информационных плакатов о коронавирусе, а, например, в Силламяэ — нет. Ратас ответил, то как раз сегодня встретился с мэром Силламяэ и начата профилактическая работа с привлечением местной газеты и групп в Facebook, а также телевидения.

Отвечая на вопрос о том, не планируются ли в Ида-Вирумаа еще ограничения, Ратас сказал, что если понадобится, то правительство их введет.

По словам руководителя Идаского регионального отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, существенное количество очагов возникают на рабочих местах, поскольку многие профессии исключают возможность удаленной работы.

”Это наша повседневность. Заболевают в детском саду, в школе, в кругу семьи, на работе. У нас появился очаг похорон, очаг деятельности по интересам”, — перечислила она.

Руководитель Идаского центра спасения Айлар Хольцманн сказал в свою очередь, что крайне важно поднимать сознательность населения. ”Чтобы остановить распространение, необходимо поднимать сознательность населения нашего регина и таким образом изменить поведение людей”, — отметил он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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