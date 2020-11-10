ВИДЕО | "Эта волна будет длиннее весенней". Ведомства подробно рассказали о новых ограничениях. Читайте, что изменится!

Перед пресс-конференцией министр образования Майлис Репс сказала Vikerraadio, что правительство решило восстановить требование 2+2 для помещений и ввести обязательное ношение масок. На конференции представители ведомств уточнили, что обязательство по ношению маску вступят в силу через неделю в случае, если данных сегодня настоятельных рекомендаций окажется недостаточно. Тогда же будут установлены и санкции за нарушения.

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Пресс-конференция правительства

На этом пресс-конференция закончилась.

Ланно: сегодня мы здесь перед вам, чтобы рекомендовать людям носить маски. Через неделю мы проанализируем ситуацию и дадим правительству ЭР рекомендацию: либо внедрить более жесткие меры, либо оставить все как есть, поскольку реакция общества была достаточной. Пока в течение недели мы не будем говорить о штрафах, но не исключено, что через неделю нам придется о них заговорить.

Лутсар добавила, что то, кто получит вакцину, будет зависеть от того, на что будет направлена конкретная вакцина: на предотвращение заболевания или на предотвращение распространения. Также она отметила, что детской вакцины в следующем году точно ожидать не стоит.

Кийк о вакцинах: тех объемах, в отношении которых имеется договоренность, хватит для вакцинации 70% населения Эстонии. В первой половине следующего года прибудут первые партии, но сначала это будет не массовая вакцинация. В первую очередь получат вакцину группы риска. Когда вакцина будет доступна всем жителям Эстонии, пока неясно, но это, несомненно, является нашей целью.

Ланно: о штрафах можно будет говорить, когда обязательство вступит в силу

Лутсар: по многим вопросам мы сами должны принимать решения. Мы сами можем надевать маски, когда это необходимо

Журналист задает вопрос об обязательстве по ношению масок. Ланно: контроль за исполнением будет осуществлять Департамент здоровья. До обязательства осталась неделя, поэтому сейчас мы посмотрим, как будут действовать жители Эстонии.

Сейчас заставляет беспокоится быстрый темп роста заболеваемости, а также ситуация в домах по уходу. "То, с какими темпами распространяются в закрытых местах, невиданно", - отметила она.

Ирья Лутсар отметила, что закрытие государства - эффективная мера, но недееспособная в долгосрочной перспективе. Сейчас для этого нет оснований, пока возможно решить проблему совокупностью различных мер.

"Надеюсь на понимание жителей Эстонии", - сказал Ланно.

Все меры предосторожности работают максимально продуктивно в совокупности. Это касается и ношения масок. Если люди будут носить маски, то нам удастся избежать худшего, в том числе перегрузки сферы здравоохранения.

Ланно в свою очередь отметил, что на примере Эстонии и Финляндии можно сказать, что люди должны слушать то, что говорят инстанции, и тогда ситуация будет оставаться под контролем.

Что касается обучения в школах, то приоритетом правительства является сохранение контактного обучения. Естественно, когда будут возникать конкретные очаги, то дистанционное обучение будет вводиться, но общего перехода на удаленное обучение стараются избежать.

Эстония проделала хорошую работу, но расслабляться нельзя.

Вторая волна, по словам министра, будет длиннее весенней. До лета следующего года, когда поступит вакцина, ситуация сильно не изменится.

Количество госпитализированных растет, и дальнейшее зависит от всех жителей Эстонии.

Танель Кийк сказал, что даже в случае небольших симптомов следует протестироваться.

Правило начнет действовать со следующего понедельника.

В магазинах вводится правило 2 плюс 2.

Маски не должны носить дети до 12 лет и люди, у которых имеются медицинские противопоказания. Также не надо носить маску, если это не является разумным (например, если в автобусе нет пассажиров).

В общественных местах, в торговых центрах, на конференциях, в театрах, кинотеатрах следует носить маски или покрывать нос и рот.

Решения: работать из дома при малейшей возможности, отменить праздники, где принимают участие люди, которые каждый день не встречаются. Что касается празднований внутри семьи, то это правительство ограничить не может, но советует при совместном времяпрепровождении с людьми, входящими в группу риска, соблюдать меры предосторожности.

Ситуация в Эстонии критичина, и если сейчас ничего не предпринять, то наступит кризис.

Премьер-министр пожелал удачи Керсти Кальюлайд, которая находится в самоизоляции.

Пресс-конференция наконец началась. Юри Ратас извинился за задержку.

Похоже, дебаты относительно ограничений, действительно, жаркие, поскольку журналисты, а вместе с ними и все жители Эстонии уже час ждут начала конференции.

Пресс-конференция все еще не началась. Тем временем ситуация немного прояснилась https://rus.delfi.ee/daily/estonia/pravitelstvo-vernulo-trebovanie-22-i-vvelo-obyazatelnoe-noshenie-masok?id=91627815

Начало пресс-конференции задерживается.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/foto-tallinn-prizyvaet-voditelej-nosit-maski?id=91627179

Пресс-конференция начнется в 12:40.

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/kersti-kalyulajd-nahoditsya-v-samoizolyacii?id=91626135

https://rus.delfi.ee/daily/estonia/za-sutki-v-estonii-vyyavleno-128-sluchaev-zarazheniya-koronavirusom?id=91624211