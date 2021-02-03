03.02.2021, 12:54

ВИДЕО | ”Эта болезнь в разы страшнее, чем самые тяжелые побочные эффекты от вакцины”. Какова ситуация с коронавирусом в Эстонии?

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Сегодня министр здоровья и труда Танель Кийк, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн и член правления Эстонского общества семейных врачей доктор Кармен Йоллер дали пресс-конференцию, чтобы рассказать о текущей ситуации с распространением коронавируса в Эстонии.

Юллар Ланно отметил, что в целом можно сказать: заболеваемость в Эстонии находится по-прежнему на высоком уровне. Он подчеркнул, что по-прежнему важен вклад каждого человека, только следуя правилам мы сможем снизить заболеваемость. Дети до 19 лет заболевают преимущественно в школе, люди трудоспособного возраста — внутри семьи и на работе, велика доля людей, которые не знают, где заразились.

Средний возраст поступающих в больницу с COVID-19 — 70, 4 года. Ланно отметил, что чаще всего пожилые люди поступают на стационарное лечение из домов по уходу. Чрезмерно высокой смертности, по его словам, в стране не наблюдается.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что ситуация действительно такая, как ее описал Ланно. То есть она не улучшилась и не ухудшилась. Однако, по словам министра, эта не та стабилизация, которую мы хотим видеть, поэтому крайне важно продолжать следовать установленным правилам. Кийк отметил, что сейчас самая красивая зима за многие годы и этой ситуацией нужно пользоваться: больше времени проводить на свежем воздухе, и даже деловые переговоры можно проводить в формате прогулки. Он подчеркнул, что вакцинация по-прежнему является приоритетом. ”Работа над планом вакцинации продолжается. Необходимость в ограничениях не исчезнет за неделю или месяц. Вакцинацией мы ставим перед собой цель поддержать самую уязвимую часть общества”, — сказал Кийк. По его словам, несмотря на нестабильную ситуацию с поставками, правительство надеется, что к маю возможность вакцинироваться получат все желающие, как это и было предусмотрено изначально.

Также Эстония решила заключить два дополнительных договора по поставкам вакцины: с Novavax и Valneva. От Novavax в Эстонию поступит 300 000 доз, от Valneva — 80 000. Также было решено закупить 100 000 доз вакцины Pfizer.

Доктор Кармер Йоллер сказала, что если вас приглашают на вакцинацию, не стоит отказываться. Он сказала, что на днях в ее центре семейных врачей началась вакцинация пожилых пациентов и многие из них очень рады этой возможности. Сейчас приоритетом являются люди старше 80 лет. Также важно пройти вакцинацию тем, у кого имеются серьезные хронические болезни. ”COVID-19 — это такая плохая болезнь, которая усугубляет течение хронических заболеваний. Не всех, конечно, но многих”, — сказал Йоллер. Он отметила, что у пожилых побочные эффекты возникают редко, а у других возрастных групп в целом побочные эффекты проходят легко и быстро. Доктор отметила, что важнее всего — это то, что вакцина защищает. ”Болезнь, от которой мы вакцинируем людей, в разы страшнее, чем даже самые тяжелые побочные эффекты”, — отметила она и добавила, что некачественные вакцины на европейский рынок не допускаются. ”Эта вакцина безопасна. Она защищает. И это очень хорошая новость, что у нас есть вакцина, что лично мы за нее платим и что у всех у нас есть возможность ее получить”, — резюмировала Йоллер.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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