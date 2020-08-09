ВИДЕО | Эстонскую шутку невероятно оценили в Испании: за юмором стоит критика живущих в стране иностранцев, не изучающих местный язык

В ролике, который принес Рэнделл популярность, девушка произносит испанские слова с сильным английским акцентом. ”Даже испанцы иногда могут неправильно произносить географические названия”, — отмечает Рэнделл, — поэтому это видео будет интересно для многих.



О неожиданном успехе Рэнделле, постоянно писали в соцсетях. ”Самым большим и самым положительным сюрпризом было то, что меня узнал в Твиттере самый известный поп-певец Испании и один из моих любимцев Дэвид Бисбал. Кроме того, у меня было интервью на крупном общенациональном канале La Sexta. Меня даже пригласили стать ведущей некоторых юмористических шоу ”, — сказала Рэнделл.

Рэнделл изобразила настолько сильный акцент, что многие приняли ее, эстонку, за англичанку. Фактически, мы имеем дело с вымышленным персонажем — "английской леди", которая родилась из шуток с подругами.

Хотя она является вымышленным персонажем, эта английская леди — своеобразная критика приезжих, которые отказываются узнавать о стране, в которой теперь живут. "Они ничего не знают или даже не хотят знать о местном языке или обычаях. Для них Испания — это просто теплый климат и дешевая жизнь ”, — говорит Рэнделл. Таких людей в Испании много. ”Для меня изучение языка началось в 13 лет. Когда я пошла в школу, мне пришлось очень сложно, потому что я не могла сказать ни слова. Как будто бы меня, не умеющую плавать, резко кинули в воду. Но я научился держаться на плаву и получила высшее образование на испанском языке ”, — добавила она.

Рэнделл родом из Эстонии, но работает в Испании, занимается актерским мастерством и модельным бизнесом. Она прожил там 11 лет, но еще ребенком начала заниматься в Эстонии театральным искусством. ”Позже актерское мастерство стало моей карьерой, когда я поступил в Испанскую школу исполнительских искусств, которую окончил год назад”, — рассказывает она. Рэнделл написала свою бакалаврскую работу на тему эстонского театра до и после обретения независимости, потому что в Испании об Эстонии известно довольно мало. На сцене Рэнделл играла в пьесах Бертольда Брехта, Уильяма Шекспира и Теннесси Уильямса.