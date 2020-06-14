ВИДЕО | Эстонская певица сняла клип у Мемориала жертвам коммунизма

По разным оценкам, только за 14 июня 1941 года из Эстонии депортировали более 10 000 человек, или 1% от общего населения страны. Сегодня приспущены флаги на всех государственных и административных учреждениях и зданиях общественно-правовых организаций.

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