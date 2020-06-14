ВИДЕО | Эстонская певица сняла клип у Мемориала жертвам коммунизма

Сегодня, 14 июня, 79 годовщина депортаций 1941 года. Певица Яника Силламаа посвятила этому песню "Sind surmani".
По разным оценкам, только за 14 июня 1941 года из Эстонии депортировали более 10 000 человек, или 1% от общего населения страны. Сегодня приспущены флаги на всех государственных и административных учреждениях и зданиях общественно-правовых организаций.
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