14.06.2020, 11:52

ВИДЕО | Эстонская певица сняла клип у Мемориала жертвам коммунизма

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Сегодня, 14 июня, 79 годовщина депортаций 1941 года. Певица Яника Силламаа посвятила этому песню "Sind surmani".

По разным оценкам, только за 14 июня 1941 года из Эстонии депортировали более 10 000 человек, или 1% от общего населения страны. Сегодня приспущены флаги на всех государственных и административных учреждениях и зданиях общественно-правовых организаций.

Читайте воспоминания о жизни в ГУЛАГе литовца.

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