03.03.2021, 12:57

ВИДЕО | Эстония на грани катастрофы, правительство готово ввести более жесткие ограничения. Умер 31-летний мужчина, получивший вакцину

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Сегодня днем состоялась пресс-конференция Департамента здоровья, на которой представители ведомства и специалисты сферы здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации в стране.

В пресс-конференции приняли участие гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фриедеманн и заведующая ковид-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Алис Лилль.

”Грустно, но ситуация в Эстонии крайне критическая”, — начал Ланно. Он сказал, что если ситуация не изменится, то скоро у нас будет более 2000 зараженных в день. Быстрее всего показатель репродукции r0 растет в Харьюмаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа.

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За неделю возникло 167 очагов, что на 25% больше, чем неделей ранее. Статистика по стационарному лечению также не радует, а через две недели, если темпы заболеваемости не снизятся, в больничном лечении будут нуждаться в три раза больше пациентов. Ланно подчеркнул, что очень важно соблюдать ограничения. Из положительного он отметил, что уменьшается количество заболевших работников сферы здравоохранения. Что нас ждет впереди? Ланно отметил, что сейчас мы находимся на грани катастрофы и департамент готовится к переходу на новый эпидемиологический уровень. Нынешний рост будет продолжаться как минимум две-три недели. Для того, чтобы ситуация изменилась, общество должно придерживаться правил. ”Мы должны сотрудничать, чтобы спасти лето, чтобы спасти здравоохранение. Важен вклад каждого”, — подчеркнул Ланно.

Танель Кийк начал с того, что дополнительные ограничения были необходимы. Какое влияние они оказали, будет видно через несколько недель. К середине марта ситуация в больницах ухудшится, и от всех нас зависит, насколько быстро удастся справиться с перегрузкой системы здравоохранения. Кийк сказал, что если будет видно, что люди не соблюдают нынешние ограничения, правительство введет еще более жесткие.

Кюлли Фриедеманн отметила, что очень важно поддерживать душевное здоровье, свое и своих близких. Темпы вакцинации хорошие. Началась вакцинация работников детских садов. Вакцина есть у всех семейных врачей Эстонии.

Алис Лилль отметила, что в больницу стали попадать более молодые пациенты, очень много случаев серьезного поражения легких. Ближайшие недели будут очень напряженными. Плановое лечение сведено к минимуму.

Представитель Лекарственного департамента Майа Уускюла сообщила по видеомосту, что сегодня в Ида-Талииннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был вакцинирован вакциной AstraZeneca. Речь идет о спасателе. На настоящий момент слишком мало данных, чтобы сказать, связана смерть с вакциной и/или ее побочными эффектами или нет.

Как стало известно ранее, за последние сутки в Эстонии проанализировали 8 299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 467, или 17,7% от общего количества тестов.

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