ВИДЕО | Elron: за первые шесть месяцев 2020 года 13 человек едва избежали столкновения с поездом

”В первом полугодии на железной дороге и в непосредственной близости от нее имели место четыре несчастных случая, три из них закончились трагически. Также 13 человек едва успели спастись”, — сказала менеджер по безопасности Elron Натали Аосаар.

”Уровень безопасности железных дорог год от года понемногу повышается. По сравнению с 2019 годом несчастных случаев на эстонских железных дорогах произошло меньше. В этот год, безусловно, на статистику безопасности повлиял период весеннего карантина, когда люди ездили меньше; в начале же лета количество чудесных спасений снова возросло. К сожалению, количество несчастных случаев со смертельным исходом за первое полугодие этого года превысило на один их количество по сравнению с тем же периодом прошлого года”, — сказала Аосаар.

Она отметила, что участившиеся опасные ситуации на железной дороге и железнодорожных переездах происходят из-за невнимательности участников дорожного движения: пешеходы не отрываясь смотрят в смартфон, велосипедисты спешат пресечь пути, не убедившись в том, что поезд не приближается, на железной дороге или в непосредственной близости от нее играют дети, автомобилисты жмут на газ, не убедившись в безопасности железнодорожного переезда.

”Тормозной путь поезда в десятки раз длиннее, чем у легкового автомобиля. Машинист, заметив человека, не может сразу остановить поезд, а человек, заметив поезд, может остановиться сразу”, — подчеркнула менеджер по безопасности Elron.

Перед тем, как переходить через железную дорогу, следует всегда убедиться в том, что поезд не приближается, — посмотреть налево и направо, а также прислушаться.

Менеджер по безопасности Elron заметила, что колеса поездов больше не стучат, как некогда, но движущийся поезд все равно можно видеть и слышать. ”Поезда всегда дают свисток как при отбытии со станции, так и перед проездом по железнодорожному переезду, — но внимание и поведение людей изменились: люди будто перестали ощущать себя участниками дорожного движения и стали пренебрегать его элементарными правилами”.