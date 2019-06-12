ВИДЕО | Эксперт о Рейди теэ: пробки будут в любом случае. Вопрос в том — насколько их будет много

На прошлой неделе ученые Таллиннского технического университета обнародовали результаты заказанной городом экспертизы, согласно которым имеющийся проект, где запланировано сужение Рейди теэ, может увеличить число автомобильных заторов в центре Таллинна и превратить участок у Русалки в узкое ”бутылочное горлышко”.

Напомним, что в начале прошлого года таллиннские власти согласились под нажимом ”зеленых” внести в проект строительства Рейди теэ изменения, согласно которым максимальная скорость на дороге не превышала бы 40 км/ч, а в некоторых местах число полос снижалось бы с четырех до трех.

Однако теперь экспертиза утверждает, что пробок помогла бы избежать более широкая трасса, а вместо ограничений скорости можно взвесить ведение более гибкого цикла светофоров.

Более узкий вариант перекрестков улицы Рейди означал бы 20-30-процентную их перегрузку в часы пик, предупреждает профессор Таллиннского технического университета (TalTech) Даго Антов, выступивший сегодня перед общественностью с отчетом о проведенном исследовании.

Ему как профессору Института механики и промышленной техники TalTech было предложено проанализировать с точки зрения техники передвижения варианты проекта трех перекрестков на прокладываемой улице Рейди, передает Раэпресс.