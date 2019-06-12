ВИДЕО | Эксперт о Рейди теэ: пробки будут в любом случае. Вопрос в том — насколько их будет много
Исследование показало, что вариант с сужением Рейди теэ приведет к пробкам в центре города. Горуправа хочет вернуться к проекту с четырьмя полосами.
Исследование показало, что вариант с сужением Рейди теэ приведет к пробкам в центре города. Горуправа хочет вернуться к проекту с четырьмя полосами.
На прошлой неделе ученые Таллиннского технического университета обнародовали результаты заказанной городом экспертизы, согласно которым имеющийся проект, где запланировано сужение Рейди теэ, может увеличить число автомобильных заторов в центре Таллинна и превратить участок у Русалки в узкое ”бутылочное горлышко”.
Напомним, что в начале прошлого года таллиннские власти согласились под нажимом ”зеленых” внести в проект строительства Рейди теэ изменения, согласно которым максимальная скорость на дороге не превышала бы 40 км/ч, а в некоторых местах число полос снижалось бы с четырех до трех.
Однако теперь экспертиза утверждает, что пробок помогла бы избежать более широкая трасса, а вместо ограничений скорости можно взвесить ведение более гибкого цикла светофоров.
Более узкий вариант перекрестков улицы Рейди означал бы 20-30-процентную их перегрузку в часы пик, предупреждает профессор Таллиннского технического университета (TalTech) Даго Антов, выступивший сегодня перед общественностью с отчетом о проведенном исследовании.
Ему как профессору Института механики и промышленной техники TalTech было предложено проанализировать с точки зрения техники передвижения варианты проекта трех перекрестков на прокладываемой улице Рейди, передает Раэпресс.
Антов уточнил, что некорректно говорить о более узком и более широком варианте самой улицы, потому что анализ затрагивает лишь три расположенных неподалеку друг от друга перекрестка. Один из них — перекресток с Нарвским шоссе, которого пока нет в природе. Второй узел — это регулируемый пешеходный переход от парка Кадриорг к Русалке, и третий — который известен под названием перекресток у Русалки, на соединении улицы Пирита и Нарвского шоссе.
"Мы пришли к выводу, — сказал Антов, — что если продолжить реализацию более узкого, 3+3 ряда, варианта перекрестков, то в часы "пик" и другие часы максимальной нагрузки возникла бы опасность заторов движения. Перегрузка на этом сравнительно небольшом, в 200 метров, участке при перекрестках 3+3 ряда составила бы примерно 20-30% транспортного потока, что в часы "пик" лишило бы возможности проезда за один такт светофора и заставило бы дожидаться следующего такта. В результате значительно увеличилось бы время ожидания и возникла угроза, что расположенные близко друг от друга перекрестки начнут блокировать функционирование друг друга. При более широком варианте — 4+4 ряда, вероятность образования заторов близка к нулю".
Антов призвал считаться и с тем, что в случае с улицей Рейди речь идет не только об обычных транспортных потоках, поскольку улица создается для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание Старого порта. Из порта на дорогу могут за короткое время выйти несколько сот грузовиков.
"При более узком варианте может возникнуть опасность, что создание перекрестков картины на проезжей части не улучшит", — предупредил профессор.
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