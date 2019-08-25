ВИДЕО: Эксперимент в городе — есть ли клещи в высокой траве?

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Есть ли клещи в высокой траве, которая находится в пределах города? чтобы проверить это, журналисты Delfi отправились со специальным прибором для сбора клещей к полю у Эстонского национального музея в Тарту.