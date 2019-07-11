ВИДЕО | Эксперимент: сколько времени займет взлом и исчезновение с украденными вещами?

В 2018 году в Эстонии было зарегистрировано 755 краж в жилых помещениях. Чаще всего из домов крадут планшеты и ноутбуки, смартфоны, деньги и украшения.

По словам руководителя отдела по рассмотрению ущерба If Таави Кийбуса, статистика указывает на то, что в летние проблемы эта проблема приобретает наиболее серьезный оборот.

”Статистика за последние три года демонстрирует, что в летние месяцы из домов людей совершается вдвое больше краж, чем в другие периоды. Одной из причин, несомненно, служит период отпусков и то, что люди больше времени проводят вне дома. В то же время, мы видим и ситуации, когда люди, не осознавая опасность, оставляли, к примеру, велосипед на балконе первого этажа или террасе, и велосипед стал добычей воров”, — добавил Кийбус.

Для предотвращения краж многое можно сделать самостоятельно



По словам руководителя службы по борьбе с тяжкими преступлениями при криминальном бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, ложась ночью спать, так и уходя из дома, следует проверять, закрыты ли окна и двери.

”Воры часто знают, где искать ценное имущество. Они легко забираются на балконы первого этажа многоквартирного дома и террасы частных домов. Там не стоит оставлять ничего ценного”, — объяснил Кельт. ”Мы рекомендуем квартирным товариществам держать лестничные клетки на замке и использовать камеры охраны, поскольку, согласно статистике, в многоквартирных домах, где установлены камеры, краж совершается меньше”.

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