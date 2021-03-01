ВИДЕО | Эксперимент: насколько строг масочный режим в торговых центрах? Ситуация разнится

В Rocca Al Mare в полдень понедельника народу было немного, охранник сказал нашему корреспонденту-эксперементатору, что почти у всех посетителей с собой маски есть. И всё же он уже раздал три коробки медицинских масок. По его словам, люди соглашаются носить маски, и никого из-за этого за дверью не оставляли.

Правда, одна женщина всё-таки вошла в центр без маски, показав охраннику ингалятор. Этого оказалось достаточно, чтобы охранник ее пропустил без маски.

В самом центре без маски удалось прогуливаться довольно долго. Нашелся только один магазин, где сделали замечание в связи с отсутствием маски. Замечание сделал и один охранник, который, правда, больше был озабочен, чтобы журналист не сидел в запрещенном для этого месте, но надеть маску он не распорядился.

В Lasnamäe Centrum ситуация была строже. Когда журналист попытался войти туда без маски, дорогу сразу перекрыл охранник. Да и в целом долго без маски в Lasnamäe Centrum не погуляешь — очень скоро услышишь настоятельное требование надеть маску.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!