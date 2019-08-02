ВИДЕО | ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Если облить экояблоки кипятком, что за красные капли на нем выступают?

Также мы взяли еще четыре сорта экояблок. В рамках эксперимента мы пошли по тому же пути - поместили яблоки в кипяток на 10 минут.

Действительно, на яблоках Бребурн появились маленькие красные капельки, но не настолько ярко выраженные, как на фото читателя Delfi. С остальными яблоками ничего не произошло. Разве что немного потемнели от воздействия кипятка.

Что же это за красные точки на Бребурне? С этим вопросом мы обратились в Ветеринарно-пищевой департамент.

Специалисты департамента обращают внимание, что кожура яблока покрыта природным воском.

А в целях обеспечения сохранности — поверхность яблок, разрешено покрывать дополнительным слоем воска. Разумеется, близкого к естественному.

И если яблоко обдать кипятком, то на поверхности появляются каротиноиды.