ВИДЕО | ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Если облить экояблоки кипятком, что за красные капли на нем выступают?

Также мы взяли еще четыре сорта экояблок. В рамках эксперимента мы пошли по тому же пути - поместили яблоки в кипяток на 10 минут.
Действительно, на яблоках Бребурн появились маленькие красные капельки, но не настолько ярко выраженные, как на фото читателя Delfi. С остальными яблоками ничего не произошло. Разве что немного потемнели от воздействия кипятка.
Что же это за красные точки на Бребурне? С этим вопросом мы обратились в Ветеринарно-пищевой департамент.
Специалисты департамента обращают внимание, что кожура яблока покрыта природным воском.
А в целях обеспечения сохранности — поверхность яблок, разрешено покрывать дополнительным слоем воска. Разумеется, близкого к естественному.
И если яблоко обдать кипятком, то на поверхности появляются каротиноиды.
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