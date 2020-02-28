ВИДЕО | EKRE бросилась на защиту Бетины Бешкиной: партия осуждает поведение реформистов в горсобрании

EKRE сообщила, что "осуждает поведение депутатов от Партии реформ в горсобрании, где пытались личными оскорблениями унизить вице-мэра Таллинна Бетину Бешкину и злоупотребить внутренним распорядком горсобрания для политического превознесения реформиста Кристена Михала". Относительно личных оскорблений EKRE приводит следующий пример: "Среди прочего с пульта прозвучала рекомендация "иди пей кофе и коньяк".

Довольно неожиданно, что партия, ключевые фигуры которой считают очень важной свою "способность высказываться прямо", которая выражается, например, в том, что говорят о "смерти мозга" у депутатов Рийгикогу и называют "продавщицей" премьер-министра соседней страны, видят оскорбление именно в этой фразе.

Возможно, что выступление в защиту Бешкиной связано с попыткой не расшатывать понапрасну управляющую государством коалицию между EKRE, Центристской партией и Isamaa.