28.02.2020, 18:35

ВИДЕО | EKRE бросилась на защиту Бетины Бешкиной: партия осуждает поведение реформистов в горсобрании

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Betina Beškina umbusaldamine
Betina Beškina umbusaldamineFoto: Priit Simson

Фракция EKRE в Таллиннском горсобрании сегодня утром была в несколько непонятной ситуации: с одной стороны, партия голосовала за выражение недоверия вице-мэру Бетине Бешкиной, а с другой стороны пытается защитить ее от оппозиции.

EKRE сообщила, что "осуждает поведение депутатов от Партии реформ в горсобрании, где пытались личными оскорблениями унизить вице-мэра Таллинна Бетину Бешкину и злоупотребить внутренним распорядком горсобрания для политического превознесения реформиста Кристена Михала". Относительно личных оскорблений EKRE приводит следующий пример: "Среди прочего с пульта прозвучала рекомендация "иди пей кофе и коньяк".

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Довольно неожиданно, что партия, ключевые фигуры которой считают очень важной свою "способность высказываться прямо", которая выражается, например, в том, что говорят о "смерти мозга" у депутатов Рийгикогу и называют "продавщицей" премьер-министра соседней страны, видят оскорбление именно в этой фразе.

Возможно, что выступление в защиту Бешкиной связано с попыткой не расшатывать понапрасну управляющую государством коалицию между EKRE, Центристской партией и Isamaa.

Заявление EKRE можно считать скоординированным Центристской партией и потому, что только вчера вечером выступил с высказываниями примерно такого же содержания мэр Таллинна Михаил Кылварт. Он тоже увидел в недоверии вице-мэру Бетине Бешкиной травлю.

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