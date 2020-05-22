ВИДЕО | Дымящаяся реклама Rademar сеет панику. В Центр тревоги уже позвонили сотни людей

"В Центр тревоги на настоящий момент позвонило 338 человек и с каждой минутой их прибавляется", — говорит специалист по коммуникации учреждения Хейко Леэсмент.
Хотя Rademar оповестил Спасательный департамент, что будет такая реклама, по словам Леэсмента, у них не было никакого права разрешать или запрещать ее. Он говорит, что в случае такой рекламы при ней могло бы быть какое-нибудь предупреждение.
Речь идет о кампании спортивного магазина Rademar ##stressistdressi. Дымящуюся рекламу запустили сегодня утром в 7 часов, и отправленный для ознакомления с ней текст объясняет рекламу: "чтобы еще лучше передать мысль, что если "Дым из ушей — иди бегать!"
Владеющее площадью для наружной рекламы Linna Ekraanid написало сегодня в пресс-сообщении, что цель решения в том, чтобы побудить людей к более здоровому образу жизни.
"На место ездили и пожарные, которые убедились в безопасности предприятия", — пишет предприятие в знакомящем с рекламной кампанией информационном тексте.
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