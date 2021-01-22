ВИДЕО | Два огромных лося гуляют по тротуару в Виймси

Жительница Виймси Меэли засняла сегодня днем, как два лося маршировали по улице Хунди.
Больших животных достаточно часто можно встретить в Виймси. Последний раз читатели Delfi видели их в сентябре возле футбольного поля. Теперь же два лося шли по тротуару, не мешая движению. Позже они скрылись.
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