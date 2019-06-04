04.06.2019, 14:41

ВИДЕО | Дорожный хаос в центре Таллинна вынуждает городские автобусы ехать по встречке

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Власти советуют водителям использовать объездные маршруты
rus.delfi.ee
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В Таллинне связи с закрытием улицы Йыэ возник предсказуемый хаос на Нарвском шоссе. Автобусам не хватает места, водители в недоумении. Такая организация движения может продлиться до сентября.

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтлемаа сказал Delfi, что закрытие улицы Йыэ неизбежно вызывает пробки, хотя для их смягчение изменены циклы светофоров.

«Программа светофоров изменена, и сейчас мы наблюдаем, как это работает. Их менять еще будут», - сказал Рюйтлемаа. Изменения состоят в длине циклов, например, временной цикл светофора, относящийся к улице Йыэ, перераспределили на другие светофоры.

Однако, существенной помощи это не принесло. «Водители едут по старой привычке, что само по себе понятно, но они могли бы больше использовать улицы Крейцвальди, Гонсиори а также Тартуское шоссе, которые сейчас недогружены», - рекомендует специалист.

Так как дорожная нагрузка велика, а изменения требуют времени для привыкания, к примеру, на круг Виру направлены регулировщики, которые помогают водителям, организуя движение по возможности более эффективно. Патруль можно было увидеть также на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йые, где опоздавших с перестройкой водителей отправляли обратно.

Рюйтелмаа просит водителей подумать, можно ли и каким образом поехать в объезд. А при возможности (если можно сделать рабочий график более гибким) не использовать для поездок час пик. Направляющихся в сторону порта чиновник просит внимательно следить за дорожными знаками.

Из-за строительных работ улица Йыэ будет закрыта до 15 сентября, поэтому Нарвское шоссе останется перегруженным всё лето. Как долго будет помогать регулировать движение полиция, сказать трудно. «Посмотрим, какой эффект от их действий и тогда решим», - сказал Рюйтлемаа.

Причиной закрытия улицы стали работы по перестройке сточного коллектора, находящегося под дорожным полотном. Это поможет в будущем избежать подтоплений при обильных осадках.

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