ВИДЕО | Дорожный хаос в центре Таллинна вынуждает городские автобусы ехать по встречке

Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтлемаа сказал Delfi, что закрытие улицы Йыэ неизбежно вызывает пробки, хотя для их смягчение изменены циклы светофоров.

«Программа светофоров изменена, и сейчас мы наблюдаем, как это работает. Их менять еще будут», - сказал Рюйтлемаа. Изменения состоят в длине циклов, например, временной цикл светофора, относящийся к улице Йыэ, перераспределили на другие светофоры.

Однако, существенной помощи это не принесло. «Водители едут по старой привычке, что само по себе понятно, но они могли бы больше использовать улицы Крейцвальди, Гонсиори а также Тартуское шоссе, которые сейчас недогружены», - рекомендует специалист.

Так как дорожная нагрузка велика, а изменения требуют времени для привыкания, к примеру, на круг Виру направлены регулировщики, которые помогают водителям, организуя движение по возможности более эффективно. Патруль можно было увидеть также на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Йые, где опоздавших с перестройкой водителей отправляли обратно.

Рюйтелмаа просит водителей подумать, можно ли и каким образом поехать в объезд. А при возможности (если можно сделать рабочий график более гибким) не использовать для поездок час пик. Направляющихся в сторону порта чиновник просит внимательно следить за дорожными знаками.