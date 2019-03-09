09.03.2019, 09:25
ВИДЕО | Дорого, полезно, но вкусно ли? Тестируем "здоровые" напитки
В эстонских магазинах продается большое количество различных напитков и смути с содержанием витаминов и иных полезных компонентов. Kasulik решил проверить каковы эти напитки на вкус.
Больше всего баллов получил свежевыжатый фруктово-овощной сок Active (2,99 евро за 330 мл). Второе место занял Super Smuuti Energise с гуараной (2,99 евро за 360 мл).
Свежевыжатый свекольный сок (3,90 за 500 мл) при этом набрал всего 1 пункт и занял последнее место. Смотрите видео!