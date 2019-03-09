ВИДЕО | Дорого, полезно, но вкусно ли? Тестируем "здоровые" напитки

Больше всего баллов получил свежевыжатый фруктово-овощной сок Active (2,99 евро за 330 мл). Второе место занял Super Smuuti Energise с гуараной (2,99 евро за 360 мл).

Свежевыжатый свекольный сок (3,90 за 500 мл) при этом набрал всего 1 пункт и занял последнее место. Смотрите видео!